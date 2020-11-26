Konya'da terör örgütü PKK/YPG üyeliği iddiasıyla aranan zanlı Adana'da yakalandı
26.11.2020 15:59
Konya'da terör örgütü PKK/YPG üyeliği iddiasıyla aranan Suriyeli zanlı Adana'da yakalandı.
Konya'da terör örgütü PKK/ YPG üyeliği iddiasıyla aranan Suriyeli zanlı Adana'da yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/YPG üyesi olduğu iddiasıyla Konya 6. Ağır Ceza Mahkemesince hakkında yakalama kararı çıkarılan Suriyeli K.E'nin Karataş ilçesinde bulunduğunu belirledi.
Ekipler, ilçede tarım işçisi olarak çalıştığını ve Bahçe Mahallesi'ndeki çadırlar bölgesinde saklandığını tespit ettiği zanlıyı operasyonla yakaladı.
Şüpheli, işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
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