Konya'da Türkiye'nin İlk Bisiklet Müzesi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konya'da Türkiye'nin İlk Bisiklet Müzesi Açıldı

06.02.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen Konya'da, Velespit Müzesi bisiklet tarihini ziyaretçilere sunuyor.

AVRUPA Belediyeler Birliği tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçilen Konya'da Türkiye'nin ilk bisiklet müzesi olan 'Velespit Müzesi' hizmete açıldı. Müzenin bisiklet tarihini her yönüyle ziyaretçilere aktardığını söyleyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Özellikle bisikletin dünyadaki tarihinden başlayarak bir anlatımını gerçekleştiriyor. Sonra da Türkiye'de bisiklet kullanımı, Konya'da bisiklet kullanımı, Konyalı sporcularımızın başarıları, özellikle çocukların sadece izledikleri değil interaktif olarak içinde aldıkları çeşitli etkinlik alanlarıyla birlikte burası bir ziyaret mekanına dönüştü. Önceki yıllara ait örnek bisikletlerle gelen ziyaretçilerimizi karşılıyoruz" dedi.

Konya, 680 kilometrelik bisiklet yolu, bisiklet tramvayı ve Türkiye'nin ilk, dünyadaki 20 veledromu arasında olan Konya Veledromu ile bisiklet şehri haline geldi. Avrupa Belediyeler Birliği de Konya'yı 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçti. Konya Veledromu da 1-5 Şubat tarihleri arasında UEC 2026 Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin, Dar-ül Mülk Projesi kapsamında Kılıçarslan Meydanı'ndaki Konya Meydan Evleri'nde oluşturulan Velespit Müzesi hizmet vermeye başladı.

'KONYA BİR BİSİKLET ŞEHRİ'

Kentin bisiklet şehri olmasında en önemli etkinin Konya Veledromu olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Konya bir bisiklet şehri, bunu taçlandıranlardan en önemlisi Konya Veledromu oldu. Türkiye'nin ilk, dünyadaki 20 veledromdan biri. 1-5 Şubat tarihlerinde de Avrupa Bisiklet Şampiyonasına ev sahipliği yaptı. 30 ülkeden 310'a yakın sporcu şehrimizde yarıştı. Birkaç dünya rekoru geldi. Bu da pistin ne kadar hızlı olduğunun göstergesi" diye konuştu.

KONYA, 2026 AVRUPA BİSİKLET ŞEHRİ SEÇİLDİ

Konya'nın Avrupa Bisiklet Şehri seçildiğini söyleyen Başkan Altay, "Konya sadece velodromla bisiklet şehri olmadı. Konya 680 kilometre bisiklet yoluyla, Türkiye'de açık ara en fazla bisiklet yoluna sahip şehir. Özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin bisiklet kullanımını arttırmaları için çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Okula bisikletle gidebilmeleri için bisiklet servisi uygulamamız, bisiklet tramvayımız, insanların toplu ulaşımı da bisikleti kullanmalarını arzu ediyoruz. Bisiklet kullanıcısının temel ihtiyacı olan her şeyi Konya'nın her yerinde görebilirsiniz. Tüm otoparklarımızda bisiklet parklarımız, akıllı bisiklet ulaşım sistemimizle birlikte Konya UNESCO tarafından desteklenen Avrupa Belediyeler Birliği tarafından 2026 Avrupa Bisiklet Şehri seçildi. Bu konuda çeşitli etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

BİSİKLETE DAİR NE VARSA 'VELESPİT MÜZESİ'NDE

Velespit Müzesi'nde bisikletle ilgili ne varsa sergilendiğini ifade eden Başkan Altay, şunları söyledi:

"Velespit Müzesi de bu yıl şehrimize kazandırdığımız önemli bir eser oldu. Kılıçarslan Meydanı'nda, meydan evlerinin hemen yanı başında, Konya'nın en merkezi yerindeki bu alan özellikle bisikletin dünyadaki tarihinden başlayarak bir anlatımını gerçekleştiriyor. Sonra da Türkiye'de bisiklet kullanımı, Konya'da bisiklet kullanımı, Konyalı sporcularımızın başarıları, bisikletin mekanik olarak parçalarının ortaya konulması olduğu interaktif alanlar ve geldiğinizde özellikle çocukların sadece izledikleri değil interaktif olarak içinde aldıkları çeşitli etkinlik alanlarıyla birlikte burası bir ziyaret mekanına dönüştü. Önceki yıllara ait örnek bisikletlerle gelen ziyaretçilerimizi karşılıyoruz."

Haber: Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA,

Kaynak: DHA

Türkiye, Kültür, Güncel, Konya, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da Türkiye'nin İlk Bisiklet Müzesi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı Su çekildi, küplerden insan kemikleri fışkırdı
Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı Kardeşiyle beraber oynayacak Yusuf Demir yeni takımına imzayı attı! Kardeşiyle beraber oynayacak
Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba Epstein ile göçmen sevgilisi arasında dikkat çeken diyaloglar: Cinsellik detayı bomba
Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu Son haline yorum yağıyor Eski Survivor yarışmacısı Didem Ceran yüz nakli oldu! Son haline yorum yağıyor
Tartışma yaratan görüntü Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı Tartışma yaratan görüntü! Kızını para karşılığı fuhuşa zorladı
Kante’nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor Kante'nin giydiği ayakkabı törene damga vurdu: Herkes aynı yorumu yapıyor

10:57
CHP’li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
CHP'li vekilden gündem olan iddia: Uzman çavuş karakolun silahlarını ve uyuşturucuları çalıp sattı
10:56
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman’da başladı
ABD ve İran arasındaki nükleer görüşmeler Umman'da başladı
10:51
Putin’e büyük şok Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
Putin'e büyük şok! Kritik isim evinin önünde kurşun yağmuruna tutuldu
10:49
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
6 Şubat depremi spor camiasını da yasa boğdu: Volkan Demirel hüngür hüngür ağlamıştı
08:58
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor Sil baştan değişecek
Emeklilerin en çok şikayet ettiği konuya el atılıyor! Sil baştan değişecek
07:16
Hillary Clinton’ın “Epstein“ çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Hillary Clinton'ın "Epstein" çağrısı Cumhuriyetçilerin uykularını kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2026 11:06:34. #7.11#
SON DAKİKA: Konya'da Türkiye'nin İlk Bisiklet Müzesi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.