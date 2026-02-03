Konya'da UEC Pist Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
Spor

Konya'da UEC Pist Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Yarışları Tamamlandı

Konya\'da UEC Pist Şampiyonası\'nda Üçüncü Gün Yarışları Tamamlandı
03.02.2026 23:24
2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda erkekler ve kadınlar farklı kategorilerde madalyalar sahibi oldu.

Konya'da gerçekleştirilen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gün yarışları sona erdi.

Konya Olimpik Veledromu'nda gerçekleştirilen organizasyonda erkekler bireysel takip yarışında, bağımsız sporcu olarak mücadele eden Rus sporcu Lev Gonov altın, Danimarka'dan Juel Robin Skıvıld gümüş ve İtalya'dan Renato Favero bronz madalya aldı.

Erkekler scratch yarışında İsviçre'den Alex Vogel altın, bağımsız sporcu olarak yarışan Rus sporcu İlya Savekin gümüş, Hollanda'dan Vincent Hoppezak ise bronz madalya kazandı.

Erkekler scratch yarışı finalinde mücadele eden milli sporcu Ramazan Yılmaz, 22 kişinin katıldığı yarışı 16. sırada tamamladı.

Kadınlar omnium yarışında ise Büyük Biritanya'dan Anna Morris altın, Norveç'ten Anita Yvonne Stenberg gümüş ve Belçika'dan Shari Bossuyt ise bronz madalya kazandı.

Kadınlar sprint yarışında da Büyük Biritanya'dan Emma Finucane altın madalya alırken yine Büyük Biritanya'dan Sophie Capewell gümüş ve bağımsız sporcu yarışlara katılan Rus sporcu Alina Lysenko bronz madalya elde etti.

Yarışların ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Organizasyon, yarın dördüncü gün yarışlarıyla sürecek.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Konya, Spor, Son Dakika

Konya'da UEC Pist Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Yarışları Tamamlandı

SON DAKİKA: Konya'da UEC Pist Şampiyonası'nda Üçüncü Gün Yarışları Tamamlandı - Son Dakika
