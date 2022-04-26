Konya'da uyuşturucu operasyonlarında: 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Konya'da uyuşturucu operasyonlarında: 11 kişi tutuklandı

26.04.2022 11:19
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında: 11 kişi tutuklandı

Konya'da bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konya'da bir hafta içerisinde uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 52 şüpheliden 11'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu tacirlerine yönelik 18-24 Nisan tarihleri arasında bir çok adrese operasyon düzenledi. 46 farklı olayda 52 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 98 gram eroin maddesi, 237 adet uyuşturucu hap, bir miktar esrar maddesi, metamfetamin maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan ham madde ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 52 kişiye uyuşturucu madde ticari yapmak-nakletmek ve uyuşturucu madde kullanmak suçlarından işlem yapıldı. Şüphelilerden 11 kişi tutuklanırken, 37 kişi işlemlerin ardından, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Gözaltında bulunan 1 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, yapıla operasyonlarda hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan yakalama kararı bulunan 8 şahıs da polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Konya'da uyuşturucu operasyonlarında: 11 kişi tutuklandı
Konya'da uyuşturucu operasyonlarında: 11 kişi tutuklandı

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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya'da uyuşturucu operasyonlarında: 11 kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Konya'da uyuşturucu operasyonlarında: 11 kişi tutuklandı - Son Dakika
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