Son Dakika Haberleri: Konya da Uyuşturucu Operasyonu

Konya da Uyuşturucu Operasyonu

1 saat önce

Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Konya da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Seydişehir ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Seydişehir- Konya karayolunun 32. kilometresinde bir barakada uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Baraka içerisinde arama yapan ekipler, 1 kilo 160 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirdi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Nurettin Ö, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Başlatılan soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:12 Kaynak: AA

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