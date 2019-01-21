Konya da Uyuşturucu Operasyonu

Seydişehir
ilçesinde, uyuşturucu madde ticaretine yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro
Amirliği ekipleri, Seydişehir- Konya
karayolunun 32. kilometresinde bir barakada uyuşturucu satıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Baraka içerisinde arama yapan ekipler, 1 kilo 160 gram kubar esrar ve hassas terazi ele geçirdi.
Olayla ilgili gözaltına alınan Nurettin Ö, Seydişehir Devlet Hastanesinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Başlatılan soruşturma sürüyor.