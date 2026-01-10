Konya\'da Yıldırım Düşmesi Panik Yarattı

Konya'nın Beyşehir ilçesine bağlı Esence Mahallesi'nde, etkili olan yağışla birlikte düşen yıldırım, yerleşim merkezinde korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Mahallede bazı evlere isabet eden yıldırım sonucu evlerin prizleri yerinden fırladı, kalorifer kazanı ve elektrikli kombi tamamen yandı. Elektrik direğinin dibine düşen yıldırım, elektrik tesisatını patlatarak ana yoldan kantara kadar toprağı yararak ilerledi. Yapının camları ise parçalandı. Yıldırımın düştüğü noktada toprak yarılırken, çevrede bulunan kantarda da ciddi hasar oluştu. Olay sırasında mahalle sakinleri büyük panik yaşarken, yıldırım düşmesiyle oluşan hasarın maddi faturasının ağır olduğu belirtildi. - KONYA