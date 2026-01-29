Konya\'da Yoğun Sis Etkili

Konya'da sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metrenin altına düştü.
Kentte sabaha karşı başlayan ve ilerleyen saatlerde yoğunlaşan sis hayatı olumsuz etkiledi.
Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle trafikte zaman zaman zorlandı.
Polis ekipleri, olumsuzluk yaşanmaması için çeşitli noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 0 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
