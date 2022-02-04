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KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI - Son Dakika

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

04.02.2022 11:12

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otobüsün kavşakta TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 yolcu yaralandı.

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, otobüsün kavşakta TIR'la çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 11 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 02.30 sıralarında, Konya- Adana kara yolu Türkmen köyü yolu kavşağında meydana geldi. Hüseyin Şahin yönetimindeki 34 DVT 88 plakalı yolcu otobüsü, iddiaya göre, aniden yola çıkan Cahit Erdoğmuş'un kullandığı 33 CUB 99 plakalı TIR'la çarpıştı. Kazada sürücüler yaralanmazken, otobüsteki 33 yolcudan 11'i ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI
KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI
KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI
KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI
KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI
KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI
KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI

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Türkmen, Ereğli, Konya, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI - Son Dakika


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SON DAKİKA: KONYA'DA YOLCU OTOBÜSÜ İLE TIR ÇARPIŞTI: 11 YARALI - Son Dakika
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