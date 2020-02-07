Konya'daki

Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir vatandaşın ikamet ettiği evin bahçesinin üzerinden ateş eden 2 tutuklu sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasından yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Mustafa Sabri Alptekin ile Sami Köse ve taraf avukatları katıldı.

Müşteki İskender Doğan'ın avukatı Kazım Turan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan gelen raporu incelemek için süre talep etti.

Turan, suç vasfının değişmeyeceğini öngördüğünü belirterek, "Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmalarını talep ediyoruz. Sanıklar iddia ettikleri gibi korkutma amacıyla değil, öldürme amacıyla hareket etmişlerdir. Bu durum güvenlik kameralarınca da kaydedilmiştir. Müvekkil bahçe duvarından ateş edenleri görünce kendini koruma amacıyla tedbiren eline silah almış, sanıklar ise silahı görünce olay yerinden kaçmıştır." diye konuştu.

Sanık Alptekin'in avukatı Mehmet Tuğrul Özcan ise olayın İskender Doğan'ın kurgusu olduğunu, müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini savundu.

Karakolda yapılan ilk değerlendirmede "silahla tehdit ve mala zarar verme" suçlamaları üzerinde durulduğunu belirten Özcan, "Müvekkilin ateş etmesinden yalnızca bir dakika sonra, İskender Doğan'ın silahsız bir şekilde caddede yürüdüğü görülüyor. İskender Doğan da sanıkların kendisini öldürme kastıyla hareket etmediklerinin farkında." ifadesini kullandı.

Sanık Sami Köse'nin avukatı da müvekkilinin üzerine atılı suçu işlemediğini ileri sürerek, tahliyesini istedi.

Sanık Mustafa Sabri Alptekin, "Olay nedeniyle pişmanım. Öldürmek gibi bir kastım yoktu. Duvarın arkasından araca doğru ateş ettim. Müştekiyi görmüyorduk bile. Ayrıca sadece 4 el ateş edip olay yerinden uzaklaştık. Öldürmek isteseydik bunu gerçekleştirebilirdik. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

Selçuklu ilçesinde ikamet eden İskender Doğan, 16 Mayıs 2019'da evinin bahçesinin duvarlarının dışından kendisine doğru silahla ateş eden şüphelilerle ilgili polise başvurmuş, polis ekipleri kamera kayıtları ve olay yeri incelemelerinin ardından şüpheliler Sami Köse ve Mustafa Sabri Alptekin'i gözaltına almıştı.

Köse ve Alptekin, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmış, haklarında "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla dava açılmıştı.

Olayla ilgili kamera kayıtlarında sanıkların, boylarından uzun olan bahçe duvarının üzerinden içeri doğru ateş etmeye çalıştıkları görülmüştü.