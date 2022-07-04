KONYA'DAKİ KAZADA ÖLEN 5 GENÇTEN 4'Ü TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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KONYA'DAKİ KAZADA ÖLEN 5 GENÇTEN 4'Ü TOPRAĞA VERİLDİ

04.07.2022 15:32

KONYA'da dün ciple çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 gençten Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22) ve Şevval Karabulut (15) gözyaşları içerisinde toprağa verildi, Ayşenur Boncuk'un (17) cenazesinin ise ikindi namazı sonrası defnedileceği belirtildi.

KONYA'da dün ciple çarpışan otomobilde hayatını kaybeden 5 gençten Muammer Tan (22), Veli Büyükaydın (21), Sait Belgemen (22) ve Şevval Karabulut (15) gözyaşları içerisinde toprağa verildi, Ayşenur Boncuk'un (17) cenazesinin ise ikindi namazı sonrası defnedileceği belirtildi. Kazada yaralanan 2 araçtaki 4 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Konya- Beyşehir kara yolunun 55'inci kilometresinde meydana geldi. Dilara Çoban'ın (19) kullandığı 06 BCA 401 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, refüjü aşarak karşı yönden gelen Koray Anık (44) yönetimindeki 35 BDP 313 plakalı ciple çarpıştı. Kazada sürücülerden Koray Anık, kızı Ela Ceylin Anık (17) ile diğer sürücü Dilara Çoban ve yanındaki Nisanur Karabulut (17) yaralandı. Çoban'ın aracındaki Muammer Tan, Veli Büyükaydın, Sait Belgemen, Şevval Karabulut ve Ayşenur Boncuk olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Kazayı duyup olay yerine gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirdi. Yaralı 4 kişi kentteki hastanelere kaldırıldı. Ölen 5 kişinin cansız bedeni otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ilk dakikalarında Şevval Karabulut'un ablası Nisanur Karabulut'un da ölen kişilerden biri olduğu sanılırken, otopsi sırasında yapılan teşhiste hayatını kaybedenen Ayşenur Boncuk olduğu belirlendi.

BEYŞEHİR GÖLÜNDEN DÖNÜYORLARMIŞ

Kazada aynı otomobilde bulunan Karatay ilçesinde oturan 7 gencin, hafta sonu tatili nedeniyle Beyşehir Gölü'ndeki Karaburun Plajı'na gidip gölde yüzdükten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları öğrenildi. Aracın ise Muammer Tan'a ait olduğu belirlendi.

'KARANLIKTA ARKADAŞLA YÜRÜMEK, IŞIKTA YALNIZ YÜRÜMEKTEN İYİDİR'

Kazada hayatını kaybeden 5 gençten Muammer Tan Yediler Mezarlığı'na, Veli Büyükaydın Üçler Mezarlığı'na, Sait Belgemen ve Şevval Karabulut ise Araplar Mezarlığı'na defnedildi. Ayşenur Boncuk ise ikindi namazı sonra Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Kazada hayatını kaybeden Sait Belgemen'in 26 Haziran'da sosyal medya hesabından Veli Büyükaydın ile birlikte olduğu fotoğrafa 'Karanlıkta bir arkadaşla yürümek, ışıkta yalnız yürümekten daha iyidir' mesajını paylaştığı görüldü.

Meram Tıp Fakültesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan sürücü Dilara Çoban ve Nisanur Karabulut'un hayati tehlikelerin devam ettiği belirtildi. Konya Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan diğer sürücü Koray Anık ve kızı Ela Ceylin Anık'ın da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: DHA

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Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: KONYA'DAKİ KAZADA ÖLEN 5 GENÇTEN 4'Ü TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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