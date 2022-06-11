Konya'daki Meram Oruç Reis Evleri'nde ön başvuru sona erdi - Son Dakika
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Konya'daki Meram Oruç Reis Evleri'nde ön başvuru sona erdi

11.06.2022 16:18
Konya'daki Meram Oruç Reis Evleri'nde ön başvuru sona erdi

Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Büyük Konut Hamlesi"nin son halkası Oruç Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvurular sona erdi.

Meram Belediyesi tarafından hayata geçirilen "Büyük Konut Hamlesi"nin son halkası Oruç Reis Evleri Konut Yapı Kooperatifi'nde ön başvurular sona erdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kooperatifte 14 bin 202 kişinin başvuru yaptığı belirtildi.

Açıklamada ifadesine yer verilen Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Büyük Konut Hamlesi'nin Oruç Reis Evleri ile 6 bin 569 konuta ulaştığını aktardı.

Her konuttan tek bir müracaatın kabul edildiğine değinen Kavuş, şunları kaydetti:

"Proje, toplam 1150 daireyle kentin en büyük konut projelerinden birisi olacak. Meram tarihinin en kapsamlı ve en yoğun, değişim, dönüşüm ve şehirleşme hamlesini gerçekleştiriyoruz. İlçedeki konut açığının kapatılması ve sektörel bazda hareketlilik yaşanmasına vesile olan kooperatiflerimiz, hem sayı hem kalite hem de hız noktasında vatandaşlarımızın büyük teveccühünü kazandı. Oruç Reis Evleri'nin şimdiden ilçemize, şehrimize ve hak sahibi olacaklara hayırlı olmasını temenni ediyorum."

Ön başvuru bedelinin 5 bin lira olarak belirlendiği kooperatifte hak sahipleri, 15 Haziran Çarşamba noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek.

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Kaynak: AA

Meram Belediyesi, Mustafa Kavuş, Oruç Reis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'daki Meram Oruç Reis Evleri'nde ön başvuru sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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