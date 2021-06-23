Konya'daki yangında hayatını kaybeden 3 kardeşten geriye hüzünlü hikayeleri kaldı - Son Dakika

Konya'da Suriyeli ailenin yaşadığı iki katlı evin üst katında çıkan yangında hayatını kaybeden 3 kardeşten geriye, hüzünlü hikayeleri kaldı.

Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'ndeki müstakil evde gece saatlerinde çıkan yangında 3 çocuğunu kaybeden ve büyük üzüntü yaşayan anne Kader (21) ile baba Cihat el-İsmail'i yakınları teselli etmeye çalışıyor.

Yangında hayatını kaybeden 3 kardeşten geriye kalan bebek, top ve oyuncaklar ile alevler nedeniyle çatısı çöken evdeki çocuklara ait eşyalar yürekleri burktu.

Baba Cihat el-İsmail'in kuzeni Muhammed Ali as-Sef (27), AA muhabirine, haberi alır almaz geldiği evde yangına müdahale etmek istediğini anlattı.

"Evde 6 hafta önce de yangın çıkmış"

İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarına başladığında, yangının çıktığı odanın çatısında çökme meydana geldiğini aktaran as-Sef, şunları kaydetti:

"Yeğenimin naaşı göçük altından çıkarıldı. Bu evde 1,5 ay önce de elektrik kablosundan küçük yangın çıkmış, hatta eve gelen bir çocuğun elinde ve başında yanık oluşmuş. İnşaatlarda çalışan babaları, odayı onarmıştı. Dün olay öncesi 15 dakika kadar elektrikler kesilmiş. Çocuklar yukarıda odada yatıyorlarmış. Anne ve babaları da aşağı katta misafirleriyle birliktelermiş. Komşular alevleri görünce anne ve babaya haber vermiş." şeklinde konuştu.

Vefat eden çocukların dayısı Muhammed As-Sef (22), AA muhabirine, büyük üzüntü yaşadıklarını anlattı.

Olay gecesi evde ailenin misafirleri olduğunu, anne ve babanın yangını ilk anda fark edemediğine işaret eden as-Sef, "Eve geldiğimde alevler yükselmişti. Çocukların odasındaki elektrik kablosunda çıkan kıvılcımla etrafı alev sarmış. Ailesi de aşağıda misafirleriyle otuyormuş. Alevler sarınca içeri giremedik, itfaiye geldi." dedi.

Çocukların babası Cihat el-İsmail'in inşaatlarda çalıştığını, boş zamanlarda da kağıt toplayarak ailesinin geçimini sağladığını belirten as-Sef, "Aile Konya'ya geleli 6 yıl oldu. 3-4 yıldır da bu evde yaşıyorlardı. 2 yaşındaki Fatma bu evde dünyaya geldi. Babası çocuklarının geleceği için ek iş yapıyor ve çok çalışıyordu. Böyle üzüntü verici olaydan dolayı söyleyecek bir şey yok." ifadelerini kullandı.

Olay

Merkez Selçuklu ilçesi Hocacihan Mahallesi Saray Caddesi'ndeki Suriyeli bir ailenin kaldığı 2 katlı müstakil evin üst katında yangında, ailenin 4 yaşındaki ikiz çocukları Ayşe ve Fatma ile 2 yaşındaki kardeşleri Nuran el-İsmail yaşamını yitirmişti.