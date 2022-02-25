Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor - Son Dakika
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Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor

25.02.2022 16:36
Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne "delile olan güven devlete olan güven" anlayışından hareketle olay yerinde bulunan bulguları daha olay yerinde delile dönüştüren "Kriminal İnceleme Aracı" teslim etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı, Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne "delile olan güven devlete olan güven" anlayışından hareketle olay yerinde bulunan bulguları daha olay yerinde delile dönüştüren "Kriminal İnceleme Aracı" teslim etti.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığı tarafından il emniyet müdürlüklerine tahsis edilen yeni nesil olay yeri inceleme aracı KIRAÇ, Konya İl Emniyet Müdürlüğüne de tahsis edildi. Konya İl Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen programda KIRAÇ, basın mensuplarına tanıtıldı.

Törende konuşan Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Kriminal Daire Başkanlığı bünyesinde son teknolojiyle hazırlanmış, sanki bir inceleme aracı değil de olay yerinde bir laboratuvar gibi çalışan aracı bünyemize kattık. Meslektaşlarımın bu aracı olayların araştırılması, açığa çıkarılması ve faillerin bulunması noktasında en verimli şekilde kullanacağına inanıyorum" dedi.

"Olayı yerinde çözen araç KIRAÇ"

Kısa adı KIRAÇ olan bu araç, yerli ve milli imkanlarla oluşturulmuş bir mobil laboratuvar ve olay yeri inceleme şube gibi hizmet veriyor. Olay yerine götürülen Kriminal İnceleme Aracında birçok bulgu, kimyasal ve fiziki incelemeden dakikalar içinde geçirilebiliyor ve failin kimliği olay yerinde tespit edilebiliyor. Öyle ki olay yerinde tespit edilen parmak izinin, araçtaki son teknoloji cihazlarda hızlıca geliştirilip sistemde taranarak sahibiyle eşleşmesi dakikalar içinde sağlanıyor. Böylelikle Olay Yeri İnceleme ekipleri daha suç mahallinden ayrılmadan ilgili birimlere suçluyla ilgili somut bilgiler sunuyor.

Dizaynlı olay yeri inceleme araçları

Kriminal Daire Başkanlığı KIRAÇ'ın yanı sıra Konya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğünün kullanması amacıyla 2 adet Merkez Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğüne ve Çumra, Beyşehir ilçe grup amirliklerine Dizaynlı Olay Yeri İnceleme araçları da teslim etti. Bu araçlar da il genelinde yaşanabilecek afetler ya da suç mahallerinde bulgu ve kimlik tespiti çalışmalarının hızlanmasında büyük rol oynayacak. - KONYA

Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor
Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor
Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor
Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor
Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor

YORUMLAR
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Olay Yeri İnceleme, İnceleme, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Konya Emniyeti suç ve suçlularla mücadelede bilim ve teknolojiden faydalanıyor - Son Dakika


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