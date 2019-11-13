Son Dakika Haberleri: Konya Havalimanı 10 ayda 844 bin 263 yolcuya hizmet verdi
Son Dakika Ekonomi Konya Havalimanı 10 ayda 844 bin 263 yolcuya hizmet verdi - Son Dakika Ekonomi

Konya Havalimanı 10 ayda 844 bin 263 yolcuya hizmet verdi

6 saat önce

Konya Havalimanı'nda bu yılın 10 ayında toplam 844 bin 263 yolcuya hizmet verildi.

Konya Havalimanı 10 ayda 844 bin 263 yolcuya hizmet verdi, System.String[]

Konya Havalimanı'nda bu yılın 10 ayında toplam 844 bin 263 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü'nden (DHMİ) yapılan yazılı açıklamada, Konya Havalimanı'nda ekim ayında iç hatlarda 75 bin 20, dış hatlarda ise 8 bin 863 olmak üzere toplam 83 bin 883 yolcuya hizmet verildiği belirtildi.

Açıklamada, ekim ayında iç hatlarda 566, dış hatlarda ise 66 olmak üzere toplam 632 seferin gerçekleştiği aktarıldı.

Konya Havalimanı'nda bu yılın 10 ayında ise 6 bin 276 seferin gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, bu seferlerde toplam 844 bin 263 yolcunun taşındığı bildirildi.

Konya Havalimanı, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 10:42 Kaynak: AA
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