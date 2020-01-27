Konya Kasaplar Odası Başkanı'ndan Afyonkarahisar'daki mevkidaşına 'et' tepkisi - Son Dakika
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Konya Kasaplar Odası Başkanı'ndan Afyonkarahisar'daki mevkidaşına 'et' tepkisi

6 saat önce

KONYA Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu, Afyonkarahisar'da 2 lokantada domuz eti tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ün, kebapta çıkanın domuz yağı olduğunu ve Konya'dan aldıklarını söylemesine tepki gösterdi.

Konya Kasaplar Odası Başkanı'ndan Afyonkarahisar'daki mevkidaşına 'et' tepkisi, System.String[]

KONYA Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu,  Afyonkarahisar'da 2 lokantada domuz eti tespit edilmesi üzerine Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ün, kebapta çıkanın domuz yağı olduğunu ve Konya'dan aldıklarını söylemesine tepki gösterdi. Balbaloğlu, "Oda başkanı iki lokantayı temize çıkarmak adına Konya gibi bir şehri suçladı. Kendisinden tekzip bekliyoruz. Geri adım atmazsa biz de hukuka başvuracağız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 13 Ocak'ta açıklanan hileli ve tağşişli gıda ifşa listesinde, Afyonkarahisar'da 2 lokantada yapılan 'Adana Kebap'ta domuz eti tespit edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük, tespit edilenin et değil, yağ olduğunu ve kebap yağının da Konya'dan alındığını iddia etti.

Konya Kasaplar Odası Başkanı Davut Balbaloğlu ise Yörük'ün açıklamasına tepki gösterdi.  Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı İbrahim Yörük'ü bu açıklamasından geri dönmeye davet eden Balbaloğlu, şunları söyledi:

"Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı'nın talihsiz bir açıklaması olmuştur; Konya'dan gelen kuyruk yağında domuz eti tespit edildi, diye. Aslı astarı olmayan belgesi olmayan bir durumdur. Konya'mızda asla böyle bir şeyin olmayacağı gibi, esnafımızın da böyle bir şeye tenezzül etmeyeceğini biliyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tağşiş listesinde yer alan bu iki kebapçı firmasında domuz yağı değil domuz eti tespit edilmiştir. Kasaplar Odası Başkanı'nın herhalde Tarım Bakanlığı'nın verdiği rapordan haberi yok ki, iki esnafı masumane duruma getirmek için, temizlemek için Konya gibi bir şehri zan altında bırakmıştır. Konya halkı ve esnafı böyle şeylere kesinlikle tenezzül etmez. Afyonkarahisar Kasaplar Odası Başkanı ile birebir görüştük. Bir tekzip yayınlatmak suretiyle bir düzeltme yaparsa biz de buna göre bir tutumda bulunacağız. Ancak diretirlerse biz de hukuka başvuracağız. Afyonkarahisar Tarım il Müdürlüğü ile yapılan görüşmede, bahsedilen lokantadan alınan üründe yapılan incelemede, bu üründe domuz yağı veya kuyruk yağı olmadığı, tespit edilen ürünün tamamen domuz eti olduğu laboratuvar sonuçlarıyla da sabit."


Afyon, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 04:21 Kaynak: DHA
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