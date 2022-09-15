Konya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 işçi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Konya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 işçi yaralandı

15.09.2022 14:20

Konya'nın Beyşehir ilçesinde servis midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde servis midibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu 17 işçi yaralandı.

Tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan Abdullah Ö. idaresindeki 42 GBJ 40 plakalı servis midibüsü, Beyşehir Organize Sanayi Bölgesi'ne seyir halindeyken Esentepe Mahallesi Süleymanbey Caddesi'nde Mehmet Zeki Ç. yönetimindeki 23 DE 130 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, trafik ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan midibüsteki 17 işçi, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların, tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

YORUMLAR
500
Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Konya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi Sahipsiz köpeklerin saldırdığı küçük Umut 24 gün sonra taburcu edildi Son dakika haber: KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN UMUT, TABURCU EDİLDİ Son dakika haber: KÖPEKLERİN SALDIRISINA UĞRAYAN UMUT, TABURCU EDİLDİ
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Esentepe, Konya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 işçi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:59 Şampiyonlar Ligi'nde Neymar'ın gol sevincine kart gösteren hakemin maç sonunda özür dilediği ortaya çıktı
17:52 Avrupa ülkesi enerji krizine çözüm için Türkiye'den güney koridorunu kullanmayı talep etti
17:47 Trabzonspor'dan Kızılyıldız'a güzel hareket! Dostluk yemeğinde buluştular
17:28 Başkan Murat Sancak'tan taraftarı üzen itiraf! Balotelli'nin geç gitmesi planları bozmuş
17:20 Mehmet Dinçerler'in davranışları psikolojik baskı boyutuna ulaşmış! İşte Hadise'nin boşanma dilekçesi...
17:20 Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'tan skandal sözler! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aslı astarı olmayan iftiralar attı
17:40 Foto kapanlara yaban hayatı değil onlarca hırsız yakalandı
17:03 Bakan Kasapoğlu: Yurtlarda yüzde 80 oranında yerleştirme başarısı yakaladık
16:50 Hırsızın yöntemi pes dedirtti! Kadın kıyafeti giyip motosiklet çaldı, kıskıvrak yakalandı
16:51 Tenisin efsane ismi Roger Federer'den emeklilik kararı: Son turnuvam olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2022 18:12:22. #1.12#
SON DAKİKA: Konya'da servis midibüsü ile kamyonet çarpıştı, 17 işçi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement