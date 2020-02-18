Konya Valisi Toprak'tan 'düğün konvoyu' açıklaması: Gelenekle ilgisi yok - Son Dakika

KONYA Valisi Cüneyit Orhan Toprak, düğün konvoylarıyla ilgili, "Ben mutlu olurken birisi ambulansta veya arabasında hastasını, yaşlısını bir yere yetiştirmek durumundaysa veya iş toplantısına yetişmek durumunda böyle bir konuya maruz kalıp, orada 15 dakika veya yarım saat harcayıp, işini kaybediyor veya hastası sıkıntılı duruma düşüyorsa kusura bakmayın; bunun gelenekle ilgisi yoktur. 'Vardır' diyen, varsa onu da görüşür, tartışırız" dedi.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Emniyet Müdürü İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı ve Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile birlikte sokak düğünleri, düğün salonları, düğün konvoyları ve hava fişeklerle ilgili ortak basın toplantısı düzenledi.

Vali Toprak, düğünlerin, evlenen çiftlerin ve aileleri için hayatlarının en mutlu günü olduğunu; ancak çevreye rahatsızlık vermeden yapılması gerektiğini belirtti. Düğün konvoyu yapılmaması konusunda uyarıda bulunan Toprak, "Trafiğe çıkıp da herkesin mülkü olan, herkesin hakkı olan kamuya açık olan alanda etrafı rahatsız edici, trafiği tıkayıcı, ambulansı, polis, itfaiye aracını engelleyici veya bir yere yetişmekte olan diğer vatandaşlara engel teşkil eden uygulamalara sahip çıkmak mümkün değil. Çünkü kardeşini rahatsız etmek, gelenek ve göreneğin çok daha önemli boyutudur. Ben mutlu olurken birisi ambulansta veya arabasında hastasını, yaşlısını bir yere yetiştirmek durumundaysa veya iş toplantısına yetişmek durumunda böyle bir konuya maruz kalıp, orada 15 dakika veya yarım saat harcayıp, işini kaybediyor veya hastası sıkıntılı duruma düşüyorsa kusura bakmayın; bunun gelenekle ilgisi yoktur. 'Vardır' diyen, varsa onu da görüşür, tartışırız" diye konuştu.

'DÜĞÜNDE HAVAYA SİLAH ATMAK İLKEL DAVRANIŞ'

Havai fişek atılması konusunda da uyaran Vali Toprak, "Havai fişeği atma şartları bellidir. Valilikten gelip izin alınacak. Bunun için de bir sürü prosedür var. Zor şartları var. Emniyet müdürlüğümüz ve belediyemiz bu konuları takip ediyor. Gerekli cezalar yazılıyor, rakamları da yüksek. Bu işlere gerek yok. Düğünde havaya silah atmak bence çok ilkel davranışlar" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da özellikle bahar aylarının gelmesiyle şehirde trafikte kaos ortamı oluştuğunu belirterek, "İş çığırından çıkmış durumda. Konvoylarda insanların yolun ortasında müzik eşliğinde oynadıklarına, trafiği tamamen kapattıklarına şahit oluyoruz. Onun için bu konuda bir tedbir alma gereği oluştu. Öncelikle bunu kamuoyuna ilan ediyoruz. Bu sizin en mutlu gününüz, mutlaka sevinmeye hakkınız var; ama şehirde yaşadığımızı, diğer insanları rahatsız etmememiz gerektiğini de düşünmemiz gerekiyor. Şehirde yaşadığımızı asla unutmamamız gerekiyor. Özellikle konvoylar; itfaiye araçlarımızın, ambulanslarımızın, emniyet güçlerimizin hareketini kısıtlıyor. Şehirde büyük bir gürültü kirliliği oluşturuyor ve şehir düzenini tamamen ortadan kaldırıyor. Hoşgörünün başkenti Konya örnek ve güzel bir şehir" diye konuştu.