Konyaaltı'nda Mahsur Kalan Genç Kurtarıldı

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kayalık alanda mahsur kalan kişi ekiplerce kurtarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Hacısekililer Mahallesi'nde, Merkez Jandarma Karakolunu arayan S.K. (27), dağlık alanda mahsur kaldığını belirterek yardım istedi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince çalışma başlatıldı.

Sarp ve kayalık arazide mahsur kalan S.K'nin kurtarılması için bölgeye 2 asayiş ve JAK timi sevk edildi.

Halatlar yardımıyla kayalık alana inen ekipler, S.K'yi sıkıştığı yerden kurtardı.

Bölgedeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan S.K'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.