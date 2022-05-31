Konyaaltı'nda yeni bir eğitim kurumu kapılarını açtı

Konyaaltı ilçesinde Boğaziçi Kurs, düzenlenen törenle açıldı.

Uncalı Mahallesi'ndeki eğitim kurumunun açılışını Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüdai Vural, Döşemealtı İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Ünal, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Sevinç Sayan, Konyaaltı İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Adem Özcan kurdeleyi keserek yaptı.

Kurumun Müdürü Onat Oruçoğlu, yaptığı konuşmada temel hedeflerinin öğrencilerin dili öğrenmeleri, etkili kullanmaları ve bilgiyi yapılandırmaları, matematiksel temel kavramları ve kavramlar arasındaki ilişkileri kurarak günlük yaşamda kullanabilmeleri ve günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi olduğunu söyledi.

Oruçoğlu, öğrencilerin ders kapsamında edindikleri bilgi ve becerilerle girişimci, sorumluluk alabilen, sorgulayan, eleştiren ve yorumlayan, milli değerlere duyarlı bireyler olarak hayata atılmalarını sağlanmak istediklerini ifade etti.

-"Her öğrencinin öğrenme stili parmak izi kadar özeldir"

Kurumun Eğitim Direktörü Cansu Gülcan ise ilkokul 3. ve 4. sınıftan ortaokulun tüm kademelerinde branşlarında uzman öğretmenlerle kazanımlar ve etkinliklerle derslere devam edeceklerini ve her öğretmenin her bir öğrencisini sıkı takip sistemi ile değerlendireceğini kaydetti.

Gülcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitimin ciddi yapılması gerektiğine inanan Boğaziçi Kurs, hedefe doğru farklı yöntemler, öğrenci gereksinimleri, bireysel ihtiyaca ve bireysel başarıya yönelik eğitim basamaklarını uygulamaktadır. Her öğrencinin öğrenme stili parmak izi kadar özeldir. Sunmuş olduğunuz etkinlikler ve çalışmaları çok yönlü olarak vermemiz, tüm farklı öğrenme stilleri olan öğrencilere ulaşması adına oldukça önemlidir. Bir kazanımı birden fazla ve farklı şekilde sunmanız bilginin tüm öğrencilere ulaşmasında ve kalıcı olmasında en önemli adımdır. Öğretimde öğrencilerin bireysel ihtiyaçlarını bilerek bireysel başarıya şekil vermekteyiz."

Açılışın ardından katılımcılar kurs binasını gezdi.