Spor

Konyaspor, Aliağa'yı 5-0 Mağlup Etti

Konyaspor, Aliağa\'yı 5-0 Mağlup Etti
05.02.2026 17:52
Ziraat Türkiye Kupası'nda Konyaspor, Aliağa Futbol Kulübü'nü 5-0 yenerek galibiyet aldı.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Konyaspor, konuk ettiği Aliağa Futbol Kulübü'nü 5-0 mağlup etti.

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Kemal Mavi, Kadir Beyaz

Konyaspor: Deniz Ertaş, Jo Jin-Ho (Blaz Kramer dk. 61), Nagalo, Yasir Subaşı, Arif Boşluk (Ata Yanık dk. 82), Jevtovic, Melih İbrahimoğlu (Uğurcan Yazğılı dk. 46), Tunahan Taşçı, Svendsen, İsmail Esat (Eren Cemali Yağmur dk. 75), Muleka (Bardhi dk. 46)

Yedekler: Bahadır Güngördü, Guilherme, Berkan Kutlu, Bazoer, Bjorlo

Teknik Direktör: Bülent Yaldır

Aliağa Futbol Kulübü: Kubilay Anteplioğlu, Erhan (Yusuf Erdem dk. 46), Necati Özdemir (Sergen Piçinciol dk. 40), Kerem, Oktay Kancı, Mustafa, Oğuzhan, Ahmet İlhan (Furkan Say dk. 79), Emre Keskin, Göktuğ Yılmaz (Kaan Adar dk. 79), Malik Karaahmet

Yedekler: Ahmet Pekgöz, Mirza Yalçın, Haktan, Asil Adıgüzel

Teknik Direktör: Polat Çetin

Goller: Muleka (dk. 4), Tunahan Taşçı (dk. 6 ve 44), Enis Bardhi (dk. 81), Kaan Adar (dk. 88 k.k.) (Konyaspor)

Sarı kartlar: İsmail Esat Buğa, Eren Cemali Yağmur (Konyaspor), Malik Karaahmet (Aliağa Futbol Kulübü) - KONYA

Kaynak: İHA

Türkiye Kupası, Yerel Haberler, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

