Konyaspor, Arif Boşluk\'u Kiraladı

Konyaspor, Trabzonspor'dan 22 yaşındaki futbolcu Arif Boşluk'u satın alma opsiyonuyla kiraladığını duyurdu.

Konyaspor transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede yeşil-beyazlılar, Trabzonspor'dan Arif Boşluk'u satın alma opsiyonuyla kiraladı. Antalya'da kamp yapılan otelde gerçekleşen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı da hazır bulundu. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Arif Boşluk'a hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Trabzonspor alt yapısında yetişen Arif, yeşil-beyazlı ekipte 24 numaralı formayı giyecek. - KONYA