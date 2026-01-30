Konyaspor, Beşiktaş Maçına Hazır

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın saat 20.00'de Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Çağdaş Atan ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi. - KONYA
