Konyaspor, Beşiktaş Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'a konuk olacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kayacık Tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile tamamlandı. Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 14.30'da yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA