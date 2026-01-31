Konyaspor'da Pes Etmek Yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor'da Pes Etmek Yok

31.01.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çağdaş Atan, Beşiktaş'a kaybettikleri için üzgün, ancak pes etmeden mücadele edeceklerini belirtti.

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, "Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak memnunum. Pes etmek gibi bir durum yok" dedi.

Süper Lig'in 20'nci haftasında TÜMOSAN Konyaspor deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Yeşil-beyazlı ekibin teknik direktörü Çağdaş Atan, karşılaşmanın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kaybettikleri için üzgün olduklarını belirten Çağdaş Atan, "Topun bizde olduğu anları çok daha iyi oynayabilirdik. Beşiktaş bugün beklediğimizden çok daha istekli başladı. Bu bizi sekteye uğrattı. Oyun ilerledikçe savunma anlamında iyi durduk, bence ligde atılan en iyi gollerden birisi attık hazırlanış olarak. Bir o kadar da amatörce goller yedik. Sadece Cengiz'e arka direkte bir tane pozisyon verdiğimiz durumlarda gol yedik. 1-1'ken maçın bize gelmeye başladığına inanmıştık. Bitirişi yapamadık. Üzgünüz, yine kazanamadık. Oyun anlamında mutluyum. Yeni oyuncuların gelişiyle birlikte takımın güçlü oyun oynadığını düşünüyorum. Üzerimizde kazanamamanın verdiği bir baskı var. Uzun zamandır kazanamamak bizi sıkıntıya soktu. İnşallah önce kupa maçı sonrasında Göztepe ile final niteliğinde bir maç oynayacağız" diye konuştu.

'PES ETMEK GİBİ BİR DURUM YOK'

Yeşil-beyazlı ekibin 9 haftadır kazanamadığı ve istifa etmek gibi bir durumun söz konusu olup olmadığı yönünde gelen soru üzerine Çağdaş Atan, "Uzun bir seri olduğunu kabul ediyoruz. Beklentinin altında kaldığımızın farkındayız. Oyun olarak memnunum. Pes etmek gibi bir durum yok. Önümüzdeki hafta önemli bir Göztepe maçı var. Konsantre olup, kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'OLAİGBE'Yİ İSTİYORUZ, KULÜPLER ANLAŞTI'

Trabzonspor'dan Baniya ile anlaştıklarını, Olaigbe ile de anlaşmaya yakın olduklarını söyleyen Atan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Baniya ile anlaştık. Olaigbe'yi de istiyoruz. Kulüpler anlaştı. Oyuncunun karar verip imza atmasını bekliyoruz. Umut maç planlamamda en azından oyuna sonradan girme anlamında elimde olacaktı. Olaigbe biraz daha düşünmek isteyince maalesef Umut'u vermiş bulunduk. Ben kısa zamanda onun da çözüleceğini düşünüyorum."

Transfer döneminin başarılı takımlarından birisi olduklarını belirten Çağdaş Atan, şikayetinin bulunmadığını ancak Anadolu kulüplerinin devre arası transfer döneminde takviye yapmakta zorlanmalarının normal olduğunu dile getirdi.

Kaynak: DHA

Çağdaş Atan, Konyaspor, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'da Pes Etmek Yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump, Küba’ya petrol satan ülkeleri tehdit etti Trump, Küba'ya petrol satan ülkeleri tehdit etti
Ülke alarma geçti Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu Ülke alarma geçti! Tatbikatta kilolarca bomba kayboldu
Epstein dosyasından Trump’ı suçlayan Elon Musk’ın kendisi çıktı “Adaya ne zaman gidelim“ diye sormuş Epstein dosyasından Trump'ı suçlayan Elon Musk'ın kendisi çıktı! "Adaya ne zaman gidelim" diye sormuş
Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi Konut kredilerinde yeni dönem: Birinci-ikinci el ayrımı kaldırıldı, azami kredi tutarı yükseltildi
Trabzonspor Antalya’dan 1 puan ile döndü Trabzonspor Antalya'dan 1 puan ile döndü
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı’na yeni isim Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na yeni isim

23:14
Sergen Yalçın’dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
Sergen Yalçın'dan hakem tepkisi ve transfer açıklaması
22:43
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
Güler Sabancı da Tarkan hayranı, konsere bandanası ile katıldı
22:06
Trump’tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
Trump'tan İran açıklaması: Bölgedeki müttefiklere planımızı asla söyleyemeyiz
21:59
Beşiktaş geriden gelip kazandı
Beşiktaş geriden gelip kazandı
21:43
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
Mika Raun Can, kadın cezaevine götürüldü
21:06
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Sedat Peker, şehit ailesine ev hediye etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2026 00:21:38. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor'da Pes Etmek Yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.