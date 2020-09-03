Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam antrenmanıyla devam etti.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Çabukluk hareketleri ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, turnuva maçlarıyla sona erdi.
Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 20:45 - Kaynak: AA
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