Son Dakika Haberleri: Konyaspor, Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü
Son Dakika Spor Konyaspor, Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü

11 dakika önce

Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın özel maçta konuk edeceği Eskişehirspor'la oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına devam etti.

Konyaspor, Eskişehirspor maçı öncesi hazırlıklarını sürdürdü, System.String[]

Konyaspor, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada yarın özel maçta konuk edeceği Eskişehirspor'la oynayacağı maç öncesi hazırlıklarına devam etti.


Kayacık Tesislerinde akşam saatlerinde yapılan antrenmana milli takımlarda bulunan oyuncular Riad Bajic, Erdon Daci, Ali Karakaya ve Levan Shengelia'nın yanı sıra takımdan ayrı çalışan Ömer Ali Şahiner ve Jens Jonsson katılmazken, Paolo Hurtado takımdan ayrı olarak fizyoterapist Arif Yıldırım yönetiminde çalıştı. Antrenmanın ilk bölümü salonda iki grup olarak yapılan CORE ısınma ve ağrılık çalışması olarak tamamlandı. Sahada gerçekleşen ikinci bölüm ise çabukluk hareketleri ve 11'e 11 oyun ile başladı. Alt yapı takımlarından oyuncular İzzet Karaboğa, A. Samet Kaya ve Şener Kaya'nın da yer aldığı antrenman çift kale maç ile sona erdi. - KONYA

Eskişehirspor, Konyaspor, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:06 Kaynak: İHA
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