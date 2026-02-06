Konyaspor, İlhan Palut ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
Konyaspor, İlhan Palut ile Sözleşme İmzaladı

Konyaspor, İlhan Palut ile Sözleşme İmzaladı
06.02.2026 13:16
Konyaspor, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. İmza töreni yapıldı.

Konyaspor Kulübü Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, teknik direktör İlhan Palut ile 1,5 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Yönet, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, Palut için MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda imza töreni düzenlediklerini belirtti.

Törende kulüp başkanı Ömer Atiker ile yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğunu aktaran Yönet, şunları kaydetti:

"TÜMOSAN Konyasporumuz, teknik direktörlük görevi için Sayın İlhan Palut ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalamıştır. İlhan Palut hocamızın, Konya'nın futbol tutkusunu, büyük Konyaspor taraftarının coşkusuyla birleştirerek, takımımızla birlikte sahada son düdüğe kadar mücadele eden, vazgeçmeyen ve karakterli bir oyun ortaya koyacağına dair inancımız tamdır. Sayın İlhan Palut ve teknik ekibine hoş geldiniz diyor, Konyaspor'umuzda başarılar diliyoruz."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İlhan Palut, Konyaspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, İlhan Palut ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika

13:16
SON DAKİKA: Konyaspor, İlhan Palut ile Sözleşme İmzaladı - Son Dakika
