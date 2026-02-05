Konyaspor, Olaigbe'yi Kiraladı

Konyaspor, Belçikalı kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe ile satın alma opsiyonuyla birlikte 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı.

Konyaspor, kadrosunu güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Konyaspor, 23 yaşındaki kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe ile satın alma opsiyonuyla birlikte 2025-26 sezonu sonuna kadar kiralık sözleşme imzaladı. Konyaspor'dan yapılan açıklamada, "Kazeem Olaigbe'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.

Anderlecht Akademi'de futbol hayatına başlayan Olaigbe; Southampton, Ross County, Harrogate Town, Cercle, Rennes ve son olarak ülkemizde Trabzonspor forması giydi. Olaigbe, yeşil-beyazlı ekipte 70 numaralı formayı giyecek. - KONYA