Konyaspor, Sander Svendsen ile 1,5 Yıllık Anlaşma Sağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, 28 yaşındaki Sander Svendsen ile 1,5 yıllık anlaşma sağladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da kamp yaptığı otelde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu.

Molde altyapısında yetişen ve sırasıyla Hambarby, Odese BK, Bran, Odd, Viking takımlarında forma giyen Svendsen ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Orta saha ve on numara mevkisinde oynayan Svendsen, takımda 32 numaralı formayı giyecek.