Konyaspor ve Eyüpspor Golsüz Beraberlik Yaşadı
Spor

Konyaspor ve Eyüpspor Golsüz Beraberlik Yaşadı

Konyaspor ve Eyüpspor Golsüz Beraberlik Yaşadı
19.01.2026 18:09
Trendyol Süper Lig 18. haftasında Konyaspor, Eyüpspor ile 0-0 berabere kaldı. İlk yarıda gol yok.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor, sahasında Eyüpspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

20. dakikada sağ kanatta topla buluşan Deniz'in ara pasında Svendsen topu bekletmeden içeri gönderdi. Altıpasta topla buluşan Umut Nayir'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Jankat'ta kaldı.

40. dakikada sağ kanattan topu ceza sahasına taşıyan Deniz Türüç'ün pasında topla buluşan Bjorlo'nun şutunu Talha Ülvan çizgiden çıkardı.

Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Gökhan Barcın, Orhan Aydın Duran

Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Jevtovic, Svendsen, Deniz Türüç, Bjorlo, Muleka, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Tunahan Taşçı, Enis Bardhi, Melih Bostan, Berkan Kutlu, Bazoer, Jinho Jo, Arif Boşluk, Melih İbrahimoğlu

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Eyüpspor: Jankat Yılmaz, Talha Ülvan, Onguene, Emir Ortakaya, Arda Yavuz, Metehan Altunbaş, Baran Gezek, Taşkın İlter, Pintor, Umut Bozok, Legowski

Yedekler: Kerim Yerlikaya, Calegarı, Mendy, Angel Torres, Andre, Radu, Berhan Kutlay Şatlı, Salih Aydoğdu, Ömer Ceyhan, Sadia

Teknik Direktör: Atila Gerin

Sarı kart: Onguene (Eyüpspor) - KONYA

Kaynak: İHA

Trendyol Süper Lig, Konyaspor, Eyüpspor, Futbol, Spor

18:43
