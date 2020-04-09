Konyasporlu taraftarlardan karantinaya alınan mahallelere yardım kampanyası - Son Dakika

Nalçacılılar Taraftar Derneği Başkanı İbrahim Apalı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina altına alınan Konya'nın Beyşehir içesine bağlı Esence Mahallesi ile Ilgın ilçesindeki Argıthanı Mahallesinde yaşayanlar için yardım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Apalı, yazılı açıklamasında, taraftar grubu ya da taraftar derneği dendiğinde, akıllara bir spor kulübünün yılmaz destekçilerinin geldiğini anımsattı.

Nalçacılılar taraftar grubu olarak Konyaspor'un 37 yıldır en büyük destekçisi olduklarını belirten Apalı, "Bu taraftar grupları, bağlı olduğu şehirlerdeki en kemik oluşumdur. En eski sivil toplum örgütüdür. Bu düşünceden hareketle, içinde bulunduğumuz durumu göz önüne alarak, spor adına bu durgun süreçte memleketimize nasıl faydalı olabiliriz diye düşündük ve bu yardım kampanyasını organize etmeye karar verdik." ifadesini kullandı.

Tribün çocuklarının toplumsal konulara olan duyarlılığının hep ön planda olduğunu vurgulayan Apalı, şunları kaydetti:

"Konya'da şu an karantina altında olan mahallelerimizden başlamak üzere ulaşabildiğimiz her ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyoruz. Hedefimiz, Konyaspor'umuzun kuruluş tarihi olan 1922'ye atfen, 1922 adet koliyi ihtiyaç sahipleriyle buluşturabilmektir. Bizler tribünlerde zaman zaman atışırız, zaman zaman birbirimizi kızdırırız ama özümüz, mayamız hep aynıdır. Bu vesileyle Türkiye'deki tüm taraftar gruplarını bu tip organizasyonlar yapmaya davet ediyoruz. Birlik beraberlik ruhu ile bu sıkıntılı günleri daha çabuk ve ülke olarak daha da güçlenerek atlatacağımıza inancımız tamdır."