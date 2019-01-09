Kop Dağ Geçidi'nde kar yağışının devam etmesi onlarca tırın mahsur kalmasına neden oldu
-Çekici türü araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.
BAYBURT - Kar
yağışı ve tipi yüzünden dün akşam saatlerinde ulaşıma kapanan ve bugün sabah saatlerinde trafiğe açılan Kop Dağı
Geçidi'nde çekici türü araçların geçişine kontrollü olarak izin veriliyor.
Bölgede güvenlik önlemi alarak sürücüleri zincir takmaları konusunda uyaran trafik ekipleri çekici araçların geçişini kontrollü olarak sağlıyor. Bayburt
21 Şubat Sanayi Sitesi'nde yaklaşık 2 kilometre boyunca araç kuyrukları oluştu. Trabzon
istikametinden Bayburt üzerinden Erzurum
yönüne gitmek isteyen şoförler yaklaşık 20 saattir yolun açılmasını beklediklerini kaydetti.
Öte yandan kentte 100 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.