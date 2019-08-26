Köpeğe çarpıp kaçtı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde bir sürücü çarptığı köpeği yol kenarında yaralı şekilde bırakarak olay yerinden kaçtı.



Alınan bilgiye göre, Bursa'dan Pazaryeri ilçesi yönüne giden 11 AAG 579 plakalı minibüs Gümüşdere köyünden geçtiği sırada yol kenarında bulunan köpeğe çarptı. Sürücü, yaralanan köpeği ölüme terk ederek yoluna devam etti. Kazayı gören köylüler kaçan şoföre ise tepki gösterirken, köpeğe ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerinden kaçan sürücüyü ise düşürdüğü plaka ele verdi. Jandarma ekipleri köpeğe çarpan ve plakası olay yerinde kalan şoför ile ilgili inceleme başlattı.



Yaralanan köpeğin sahibi Osman Demir, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Minibüs köyümüzün içinde o kadar süratli geliyordu ki, önüne köpek değil bir çocuk insan çıksa duracak gibi değildi. Minibüs köpeğimin üstünden geçti. Şoför durmadı bile olayı, Pazaryeri ilçe Tarım Müdürlüğü'ne bildirdik. Onlarda bir ekiple veteriner yolladılar ve köpeğimizin bakımları yapılmak üzere Bilecik'e yollayacaklarını belirtti" dedi. - BİLECİK