Köpeğe nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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Köpeğe nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 9 ay hapis cezası

30.06.2022 23:01
Köpeğe nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 9 ay hapis cezası

Bartın'da komşusunun köpeğine nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı.

Bartın'da komşusunun köpeğine nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık 1 yıl 9 ay hapis cezası aldı. Davayı takip eden sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları örgütleri kararı İstinaf Mahkemesine taşıyarak sanığın daha yüksek hadden ceza almasını talep edecek.

Bartın'da 2021 yılının Temmuz ayında meydana gelen olayda iddialara göre 66 yaşındaki M.D. isimli şahıs, fındık tarlasında komşusunun köpeğine nitelikli cinsel saldırıda bulundu. Aynı köyde ikamet eden komşuları tarafından M.D.'nin köpeğe nitelikli cinsel saldırı anları ise cep telefonu kamerası ile kayıt altına alındı. Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir hafta tutuklu kalan M.D. tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili Bartın 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın 4'üncü duruşmasına karar açıklandı. Sanık M.D.'ye 1 yıl 9 ay hapis ve 200 gün adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Ayrıca sanığın duruşmadaki tutum ve davranışları nedeniyle hakkında TCK'nın 62. Maddesi uyarınca takdiri indirim hükmünün uygulanmasına takdiren yer olmadığına ve sanığa verilen 200 gün adli para cezasının sanığın sosyal ve ekonomik durumu nazara alınarak takdiren 20 TL'den paraya çevrilerek 4 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildi.

Davayı takip eden sivil toplum kuruluşları ve hayvan hakları örgütleri dava sonrası Bartın Adliyesi önünde yapılan basın açıklaması ile kararı İstinaf Mahkemesine taşıyarak sanığın daha yüksek hadden ceza almasını talep edeceklerini kaydettiler. - BARTIN

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Köpeğe nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Köpeğe nitelikli cinsel saldırı iddiasıyla yargılanan sanığa 1 yıl 9 ay hapis cezası - Son Dakika
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