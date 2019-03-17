Son Dakika Haberleri: Köpeği Kucaklayıp Yolun Karşısına Geçirdi

Köpeği Kucaklayıp Yolun Karşısına Geçirdi

1 saat önce

Samsun'da bir vatandaş, yoldan karşıya geçmek isteyen köpeği kucağına alarak karşıya geçirdi.

Samsun'da bir vatandaş, yoldan karşıya geçmek isteyen köpeği kucağına alarak karşıya geçirdi. Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı ile Nişantaşı Caddesi'nin kesiştiği Yeşilyurt Kavşağı'nda insanlık ölmemiş dedirten bir olay yaşandı. Yolun karşısına geçmek isteyen sokak köpeği araç trafiğinden dolayı yoldan karşıya geçemedi. Yaya geçidinden karşıya geçen bir vatandaş durumu fark etti. Köpeği kucağına alıp yoldan karşıya geçiren vatandaşın görüntüsü bir cep telefonu kamerasına yansıdı. Vatandaşın bu anlamlı davranışı hafızalarda güzel bir iz bıraktı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 10:46 Kaynak: İHA

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