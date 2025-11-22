Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren şahısları jandarma dron ile tespit etti. Olayda 12 kişi gözaltına alınırken, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde edinilen bilgilere göre, beldede köpek dövüştürüleceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

DRONDAN KAÇAMADILAR

Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti. Ardından şahısları tek tek tespit eden ekipler yaptıkları baskın ile şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

12 şahsın gözaltına alındı olayda, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alınarak barınağa teslim edildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.