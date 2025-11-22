Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı

Haberin Videosunu İzleyin
Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı
22.11.2025 17:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı
Haber Videosu

Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri köpek dövüştüren 12 kişiyi dron ile tespit etti. Şahıslara baskın düzenleyen jandarma ekipleri, 12 kişiyi gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'da köpek dövüştüren şahısları jandarma dron ile tespit etti. Olayda 12 kişi gözaltına alınırken, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alındı.

Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağı beldesinde edinilen bilgilere göre, beldede köpek dövüştürüleceği yönünde bilgi alan jandarma ekipleri harekete geçti.

DRONDAN KAÇAMADILAR

Bölgeye giden ekipler, dron yardımıyla köpek dövüştürülen bölgeyi tespit etti. Ardından şahısları tek tek tespit eden ekipler yaptıkları baskın ile şüphelileri kıskıvrak yakaladı.

12 KİŞİ GÖZALTINDA

12 şahsın gözaltına alındı olayda, dövüştürülen köpekler ise koruma altına alınarak barınağa teslim edildi.

Olayla ilgili savcılık tarafından başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Jandarma, Güvenlik, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Kamil Toygar Kamil Toygar :
    Suriye’de hazırlık yapan tespit ettiğiniz tünel kazan terörislere ne işlem yapıyorsunuz 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’daki kazancını katladı Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu Avrupa’daki kazancını katladı! Memleketine dönen gurbetçi parayı tarlasında buldu
Evinize hiçbir şekilde sokmayın Bakkalda bile satılıyor, kutusunu açar açmaz ölüm saçıyor Evinize hiçbir şekilde sokmayın! Bakkalda bile satılıyor, kutusunu açar açmaz ölüm saçıyor
Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık Bakan Yerlikaya: 20 yıl, 18 yıl ve 11 yıllık faili meçhul 3 cinayeti aydınlattık
İki şehir, onlarca mağdur Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu İki şehir, onlarca mağdur! Hepsi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
Skandal iddia Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış Skandal iddia! Öğrencilerin geleceği için verilen parayı kendine almış
Ümit Özdağ’dan İmralı’ya gitmeme kararı alan CHP’ye hem tebrik hem de çağrı Ümit Özdağ'dan İmralı'ya gitmeme kararı alan CHP'ye hem tebrik hem de çağrı

18:24
Galatasaray’ın Eren Elmalı’nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
Galatasaray'ın Eren Elmalı'nın cezasına yaptığı savunmanın detayları ortaya çıktı
16:23
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi Bu sözler çok konuşulur
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
15:59
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
Mustafa Destici: Terörle, terörist başıyla müzakere olmaz
14:49
G20 Liderler Zirvesi’ne Bakan Şimşek’in uyarısı damga vurdu
G20 Liderler Zirvesi'ne Bakan Şimşek'in uyarısı damga vurdu
13:20
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
Makatına hava basılarak öldürülen çocuğun ailesi sessizliğini bozdu
12:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi’nde Suudi Prens’i omzuna vurarak selamladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Zirvesi'nde Suudi Prens'i omzuna vurarak selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.11.2025 18:38:07. #7.12#
SON DAKİKA: Köpek dövüşü düzenleyen şahıslar jandarma dronu ile yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.