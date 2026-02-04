Köpek Eğitimleri Derin Kar ve Soğukta Yapıldı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Köpek Eğitim ve Destek Müfreze Komutanlığı tarafından derin kar ve şiddetli soğukta gerçekleştirilen 'Parkur ve Arama Eğitimleri'ni paylaştı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Derin kar ve şiddetli soğukta askeri köpeklerin kullanılması amacıyla 10'uncu Komando Tugay Komutanlığı Köpek Eğitim ve Destek Müfreze Komutanlığımız, 'Parkur ve Arama Eğitimleri' icra etti" denilerek, eğitime ilişkin fotoğraflara yer verildi.