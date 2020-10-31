'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor - Son Dakika

'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor

31.10.2020 14:59
'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor, System.String[]

NİĞDE'de halk arasında 'Köpek Memesi' hastalığı olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalanan Enver Dağtekin (27), yardım bekliyor.

NİĞDE'de halk arasında 'Köpek Memesi' hastalığı olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalanan Enver Dağtekin (27), yardım bekliyor. Dağtekin, "Eşim bile benden tiksinmek üzere, psikolojim iyice bozuldu" dedi.

Altunhisar ilçesine bağlı Karakapı Mahallesi'nde yaşayan Enver Dağtekin, 18 yaşında halk arasında 'Köpek Memesi' olarak bilinen Hidradenitis Suppurativa (HS) hastalığına yakalandı. Yaklaşık 9 yıldır hastalıkla mücadele eden Dağtekin, zamanla gündelik ihtiyaçlarını karşılayamaz hale geldiği için işini de bırakmak zorunda kaldı. Uzun yıllardır yürümekte zorlanan Dağtekin, işsiz olduğu için evini de geçindiremez hale geldi. Birçok hastane gezen Dağtekin, hastalığının kronik olduğu cevabını alırken, sağlık durumu ise günden güne kötüye gitti. Bu durumun psikolojisini bozduğunu kaydeden Dağtekin, yardım istedi.

AİLEM, HALİME ACIYOR'Hastalık nedeniyle kol ve bacaklarında oluşan yaraların özellikle uyurken acı çekmesine neden olduğunu dile getiren Dağtekin, yıllardır geçen uykusuz gecelerin kendisini yıprattığını kaydetti. Doktorların hastalığa çözüm bulamamasından sonra büyük üzüntü yaşadığını ve hayata küstüğünü vurgulayan Dağtekin, "Bu hastalık gelip beni buldu. Yaşamak günden güne daha da zorlaşıyor. Ailem, halime acır duruma geldi. Eşim bile artık benden tiksinmek üzere. Sesimi duyun ne olursunuz" diye konuştu. YARDIM BEKLİYOR

Oğlunun iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını, ama sonuç alamadıklarını kaydeden Servet Dağtekin ise yurt dışından bir ilaç getirdiklerini ama onun da yaralara geçici olarak iyi geldiğini belirtti. Oğlunun gözleri önünde eridiğini söyleyen acılı baba, üzüntüden kendisinin de böbrek hastası olduğunu ifade etti.


'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor
'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor
'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor
'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor
'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor

Altunhisar, Karakapı, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Süleyman Soylu ve eşi Hamdiye Soylu'nun koronavirüse yakalandığı iddia edildi Tsunami videosu çeken genç, suda sürüklenen kişinin babaannesi olduğunu fark edince feryat etti Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı: 39 milyon konut için değer takip sistemi geliyor AFAD: Depremzedeler için gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç var 17 saat sonra kurtarılan İnci, enkaz altında böyle bekledi: Abla çok korkuyorum, elimi tutar mısın Şaka yapmak isterken elindeki av tüfeğiyle arkadaşını öldürdü Göztepe Kulübü, daha önce kulüpte staj yapan Ali Çağın Kaygusuz'un enkaz altında olduğunu açıkladı İzmir depremi yıllar öncesine götürdü! Gölcük depreminde enkazdan çıkarılan Gizem Güven'den duygusal paylaşım
2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay 2000 yılına ait fotoğraf her şeyi ortaya çıkardı! Rıza Bey Apartmanı ile ilgili dehşete düşüren detay         
14:48
Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı Kanserden hayatını kaybeden Dilay Kemer'in hastalığa yakalanma hikayesi ortaya çıktı         
14:23
İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı İzmir'de yıkılan binada kullanan malzemeler kalitesiz çıktı         
14:10
Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor Son Dakika! İzmir'de 23 saat sonra gelen mucize! Anne ve 4 çocuğu enkaz altından çıkarılıyor         
13:49
Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi Müge Anlı, İzmir'deki depremzedeler için Mobil Aşevi gönderdi         
13:39
15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada 15 yaşındaki Günay Özışık'a ilk müdahale enkaz altında yapıldı! O anlar kamerada         
12:27
53 yaşındaki Fadime Teyzenin kurtarılma anında duygulandıran sözler; ''Biz devletiz, senin için geldik'' 53 yaşındaki Fadime Teyzenin kurtarılma anında duygulandıran sözler; ''Biz devletiz, senin için geldik''         
11:54
İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti İzmir depremi çelik gökdeleni de vurdu! İnşaattan düşen işçi hayatını kaybetti         
11:45
Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor Çocukken ırmaktan tuttuğu balıkları şimdi üreterek dünyaya pazarlıyor         
11:11
Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi Aracı tekleyen sürücü, kaputu açınca 3 metrelik pitonla burun buruna geldi         
11:09
Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor Çam kozalağından denemelik turşu yapmaya başlamıştı, şimdi taleplere yetişemiyor         
10:54
Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor Yan yatan bina vinçlerle desteklendi, arama kurtarma çalışması devam ediyor         
10:23
Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz Rusya'dan yardım isteyen Paşinyan'a aynı cevap verildi: Çatışmalar Ermenistan topraklarına sıçrarsa destek veririz         
10:13
İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! İzmir depreminden sonra yaptığı paylaşım infial yarattı! "Felaketi kendileri istedi" diyen şahıs yakalandı         
02:43
Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu Söke'de deprem sırasında taş ocağından kopan kaya parçaları korkuttu         
01:00
Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti Depremin dehşetini ortaya çıkaran apartman! Prof. Dr. Oğuz Çelik, 'bomba kat'a dikkat çekti         
00:56
Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 831'e yükseldi Son Dakika: İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde ölü sayısı 26'ya, yaralı sayısı 831'e yükseldi         
19:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2020 15:16:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 'Köpek Memesi' hastası Enver: Hastalığım yüzünden eşim bile benden tiksiniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei