Son Dakika Haberleri: Köpek Saldırısından Kaçarken Kamyonun Altında Kaldı

Köpek Saldırısından Kaçarken Kamyonun Altında Kaldı

1 saat önce

Köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kaldı Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.

Köpek Saldırısından Kaçarken Kamyonun Altında Kaldı, System.String[]
Köpek saldırısından kaçarken kamyonun altında kaldı
Köpeklerden kaçarken kamyonun altında kaldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesine çalışmak için gelen 25 yaşındaki genç, köpeklerin saldırısından kaçarken kamyonun altında kalarak can verdi.
Antalya'dan Bodrum'a çalışmaya gelen inşaat işçisi 25 yaşındaki Onur Alp Metin Sağır, Bodrum Milas karayolu Milas istikameti Kumköy kavşağında otobüsten iner inmez köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmaya başlayan Metin, köpekler peşini bırakmayınca bir anda yola fırladı. O esnada yoldan geçen Bilal S. İdaresindeki kamyonun altında kalan Metin ağır yaralandı.
Olay yerine gelen ambulansla Bodrum Devlet Hastanesine kaldırılan Onur Alp Metin Sağır, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri olayla ilgili olarak kamyon şoförü Bilal S'yi gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:12 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fatma Girik Yeniden Hastaneye Kaldırıldı Türkiye'yi Sarsan Yasak Aşk Cinayeti Davasında Sanıklara Ceza Yağdı

Hırsızlar, Evine Geldikleri Yaşlı Kadının Boğazını Sıkıp Altınlarını Gasp Etti Kış Ortasında Tişörtle Gezen Vatandaşın Hastalığına Tanı Konulamıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.2.2019 01:20:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köpek Saldırısından Kaçarken Kamyonun Altında Kaldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]