Köpekbalığı saldırısında genç kadın hayatını kaybetti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Kylies Sahili'nde köpekbalığının saldırdığı 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralı olarak kurtarıldı. Avustralya'nın Yeni Güney Galler (NSW) eyaletindeki Kylies Sahili'nde yüzen insanlara köpek balığı saldırdı. Sydney şehrine yaklaşık 300 kilometre kuzeyindeki Crowdy Bay Ulusal Parkı'nda bulunan Kylies Sahili'nde yaşanan olayda 20'li yaşlarında olduğu düşünülen bir kadın hayatını kaybetti. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan ve helikopterle Newcastle şehrindeki bir hastaneye sevk edilen şahsın durumunun ise kritik olduğu öğrenildi.

SAHİL KAPATILDI

Sahil 24 saatliğine kapatılırken, köpekbalıklarının işaretlenip yeniden salınmaları için tasarlanan "akıllı" yakalama hatları yerleştirilmeye başlandı. Sahil şeridi dronlarla tarandı.

GÖRGÜ TANIKLARI MÜDAHALE ETTİ

Sağlık ekipleri, görgü tanıklarının yaralı adamın bacağına yaptığı müdahaleyi överek, "Bu müdahale muhtemelen hayatını kurtardı" dedi. NSW Ambulans Birimi Müdürü Josh Smyth, "Bu durumda bazı görgü tanıklarının gösterdiği cesaret inanılmaz. Kendinizi böyle bir duruma atmak gerçekten kahramanca ve bu sayede erkek hastaya ulaşmamız için zaman kazandırdı" diye konuştu.Birincil Sanayi Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıya karışan köpekbalığının muhtemelen "büyük bir boğa köpekbalığı" olduğunu bildirildi.