Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, kullandığı araç yan yattı: 6 yaralı - Son Dakika

Köpeğe çarpmamak için manevra yaptı, kullandığı araç yan yattı: 6 yaralı

VAN - Van'ın Erciş ilçesinde yola çıkan köpeklere çarpmamak için manevra yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kazada araç yan yatarken, 6 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre kaza, Sahilkent Mahallesi Sahil yolunda meydana geldi. Ayhan Demir, beraberindeki 5 arkadaşıyla 65 EB 529 plakalı Ford Connect marka kamyonetiyle seyir halindeyken yola aniden köpekler çıktı. Köpeklere çarpmamak için uğraşan Demir, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan kamyonet yan yatıp asfaltta bir süre süründükten sonra durabildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Erciş Rıdvan Çevik Devlet Hastanesine kaldırılan 6 yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araç çekici yardımıyla kaldırılırken, Erciş Belediyesi görevlileri de yolu yıkayarak yeniden trafiğe açtı.

Kazazede Emre Yılmaz, önlerine aniden birkaç köpeğin çıktığını belirterek, "Arkadaşım köpeklere çarpmamak için direksiyonu kırınca kaldırıma çarpacaktı. Kaldırıma çarpmamak için ikince kez manevra yaptı. Araç fren de tutmayınca yan yattı. Arabada 6 kişi vardık" dedi.