Köpeklere çarpmamak için yavaşlayınca kazaya neden oldu: 5 yaralı - Son Dakika

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, karanlıkta köpeklere çarpmamak için hızını azaltan sürücünün hafif ticari aracına, arkadan gelen araç çarptı. Kazada 1'i bebek, 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, gece Gercüş'e bağlı Akyar köyü mevkisinde meydana geldi. Seyit Emin Tunç, kullandığı 72 AAF 843 plakalı hafif ticari aracın hızını köpeklere çarpmamak için azalttı. Bu sırada aynı yönden gelen Feyyaz Deniz yönetimindeki 34 JG 1921 plakalı hafif ticari araç da Tunç'un aracına çarptı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan İrem Akan (11), Nimet Akan (2) ve Sümeyye Deniz (32) yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, kaza yerinde ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ambulanslarla Gercüş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.