Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleriyle itti! - Son Dakika

Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleriyle itti!

ABD'de bir kadının evinin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi. Bahçedeki köpeklerin havlamaya başlaması üzerine anne ayının köpeklerine pençe attığını gören kadın, bir anda koşarak ayıyı çıplak elleriyle bahçe çitinden arkaya doğru itti. O anlara dair görüntüler sosyal medya üzerinde büyük ses getirdi. Kullanıcıların bir kısmı anne ayının sadece yavrularını korumak istediğini belirtirken, diğer bir kısmı ise kadını kahraman olarak nitelendirdi.

Kaliforniya eyaletindeki bir evin arka bahçesine anne ayı ile yavruları geldi. Anne ayı ile yavrularını gören evdeki dört köpek ise, direkt ayılara doğru koşarak havlamaya başladı. Anne ayı köpeklerin havlaması ile yavrularını korumak için yakında bulunan köpeğe pençesi ile saldırdı.

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AYIYI ELLERİYLE GERİYE DOĞRU İTTİ

Adı Hailey olarak açıklanan bir kadın ise ayının köpeklerine saldırdığını düşünerek, anne ayıyı duvarın üstünden elleri ile iterek bahçenin diğer tarafına düşürdü. Olay anı ise anbean evin bahçesinde bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

TikTok'ta yayınlanan video binlerce yorum alırken bazı kullanıcılar kadını övdü, bazıları ise ayının yavrusunu korumaya çalıştığını belirtti. Bir kullanıcı, ''O gerçek bir kahraman. Cesaretinden dolayı kutlamak gerekir. Köpeklerini tehlikede gördü ve onları korumak istedi'' derken başka bir kullanıcı, ''Bu korkunç bir şekilde sona erebilirdi. Neyse ki hiçbir şey zarar görmedi. Ayı da yavrusunu korumaya çalışıyordu'' dedi.

YEMEK ARAMAK İÇİN BAHÇEYE GELMİŞ

Yetkililer, anne ayı ve yavrularının yemek aramak için evin bahçesine geldiklerini ifade ederken, vatandaşları ayılardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Sosyal Medya, Kaliforniya, Köpek, Dünya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 10:18 Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Dünya Köpeklerini kurtarmak için ayıyı elleriyle itti! - Son Dakika Dünya
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