Son Dakika Haberleri: Köprü Cezalarının İptalini İçeren Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

Köprü Cezalarının İptalini İçeren Teklifi Komisyonda Kabul Edildi

8 saat önce

Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Köprü Cezalarının İptalini İçeren Teklifi Komisyonda Kabul Edildi, System.String[]
Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Köprülerden geçişlere cezaların iptal edilmesine yönelik düzenlemeyi de içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Kanun teklifi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi ile ilgili düzenlemeler içeriyor. TRT personeli disiplin işlemlerine ilişkin hükümleri içeren teklifte MTA ruhsatlarına ilişkin düzenleme yer alıyor. Teklif 15 Temmuz Şehitler köprüsünden hatalı geçişlerin cezaların iptalini içeriyor.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 10:06 Kaynak: İHA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Güncel
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