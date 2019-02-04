Son Dakika Haberleri: Köprü Üzerinde Şüpheli Valiz Alarmı

Köprü Üzerinde Şüpheli Valiz Alarmı

25 dakika önce

Karaman'da köprülü kavşak üzerindeki şüpheli valiz, bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı.

Köprü Üzerinde Şüpheli Valiz Alarmı, System.String[]
Karaman'da köprülü kavşak üzerindeki şüpheli valiz, bomba uzmanı tarafından fünye ile patlatıldı. Patlatılan valiz kullanılamaz hale gelirken, içi boş çıktı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi hastane yolu üzerinde bulunan köprülü kavşakta yaşandı. Köprü üzerinde bir valiz olduğunu gören vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri köprünün üst kesimini araç trafiğine kapattı. Tedbir amaçlı olay yerine itfaiyede çağrıldı. Gerekli güvenlik tedbirlerinin alınmasının ardından şüpheli valiz, bomba uzmanı tarafından fünye ile patlattı. Patlatılan valiz, parçalanarak kullanılamaz hale gelirken içinden bir şey çıkmadı. Valiz, daha sonra ekipler tarafından alınarak olay yerinden götürüldü. Bir süreliğine trafiğe kapatılan köprü ise yeniden ulaşıma açıldı. Emniyet Müdürü Fikret Bayraktar'da olay yerine gelerek görevlilerden bilgi aldı.

Bu arada, köprülü kavşağın bulunduğu mevkide çok sayıda öğrenci yurdu ile apart evin olduğu, valizin ise burada kalan bir öğrenci tarafından köprü üzerine atılmış olabileceği tahmin ediliyor. - KARAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

Karaman, 3. Sayfa
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