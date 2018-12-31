Son Dakika Haberleri: Köprülerden Geçecek Araçlar Revize Edildi

Köprülerden Geçecek Araçlar Revize Edildi

2 saat önce

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişine izin verilen araçların, yeni alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararı ile revize edildiğini açıkladı.

Köprülerden Geçecek Araçlar Revize Edildi, System.String[]
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişine izin verilen araçların, yeni alınan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) kararı ile revize edildiğini açıkladı. Buna göre tüm birinci sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geçişine izin verilen araç, sınıf ve modellerin UKOME kararı gereği uygulanan cezai yaptırımlarının, 'Karayolları trafik kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun' ile yeniden düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada şu sözlere yer verildi, "Söz konusu yasa ile 2 Ekim 2016 tarihinden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, araç sınıfları itibarıyla kullanılması yasak olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçilmesi nedeniyle 30'uncu maddenin ikinci fıkrası uyarınca idari para cezası verilmez, verilmiş olanlar tebliğ edilmez, tebliğ edilmişlerin tahsilatından vazgeçilir, varsa yapılmış itirazlar veya açılmış davalar hakkında resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilir, yargılama ve takip gideri taraflar üzerinde bırakılır ve vekalet ücretine hükmedilmez. Söz konusu cezalar kapsamında bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılan tahsilatlar 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde 29 Mart 2019 tarihine kadar red ve iade edilir"

'UKOME KARARI İLE REVİZE EDİLDİ'

Açıklamada, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde geçişine izin verilen araçların yeni alınan UKOME kararı ile revize edildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Tüm 1'inci sınıf araçlar Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanabilecektir. 2'nci sınıf araç olup, ruhsatında kamyonet veya otomobil yazan araçlar ise sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü kullanabilecektir. Bu araçların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanmalarındaki yasak devam etmektedir. 2'inci sınıf, 3'üncü sınıf, 4'üncü sınıf ve 5'inci sınıf olup, ruhsatında kamyon, otobüs, TIR ve çekici yazan araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde uygulanan yasaklar devam etmektedir. Bu araçların Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanma zorunluluğu bulunmaktadır." - Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:48 Kaynak: DHA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Fatih Sultan, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İBB, Vatandaşlara Yılbaşı Önlemlerini Duyurdu Bakanlık'tan Köprü Geçişlerine Af Açıklaması! Yeni Yılda Hangi Araçlar Hangi Köprüyü Kullanacak

HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 12:56:04. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Köprülerden Geçecek Araçlar Revize Edildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]