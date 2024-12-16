Koray Karaca'nın 'Eyvah Nadir' Performansı

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(ANKARA) - Ankara Devlet Tiyatrosu yapımı "Eyvah Nadir" isimli oyunda 34 farklı karakteri canlandıran Devlet Tiyatrosu oyuncusu Koray Karaca, tek perdeden oluşan oyununu, yurt içi ve yurt dışı festivaller olmak üzere 400'den fazla kez sahneledi. Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuran Karaca'nın performansı bilimsel bir tez çalışmasına da konu oldu.

Devlet Tiyatrosu oyuncusu Koray Karaca, Devlet Tiyatrosu sahnesinde oynadığı "Eyvah Nadir" oyunu ile dikkatleri üzerine çekti. Karaca tek perdelik oyunda 34 farklı karakteri canlandırırken, tiyatroseverler de oyuna büyük ilgi göstermeye devam ediyor.

Tek kişilik komedi anlayışının ötesinde seyirciyi de oyunun içine katıp, rol vererek, interaktif tiyatro anlayışına yeni bir boyut kazandıran Koray Karaca, bir buçuk saatlik tek perdelik oyunda seyirci ile sahneyi kaynaştırıyor. Hem yeni izleyicilerin hem de tekrar tekrar izlemek isteyenlerin ilgisiyle seyirci rekorları kıran oyun hakkında konuşan Karaca, "Aslında oyun geleneksel Türk tiyatrosunun vazgeçilmez öğesi meddah ile günümüz stand-up anlayışını harmanlayarak yeni bir komedi anlayışı ortaya koyuyor" ifadelerini kullandı.

2024 Altın Başarı Ödülleri'nde "Eyvah Nadir" oyunu ile "En İyi Tiyatro Oyunu Ödülü"nün de sahibi olan Karaca, yurt içi ve yurt dışı gösterimlerdeki yoğun izleyici ilgisine teşekkür etti.

Guinness Rekorlar Kitabı'na başvurdu

Oyununu yurt içi ve yurtdışı festivaller olmak üzere 400'den fazla kez sahneleyen Karaca, Guinness Rekorlar Kitabı'na da başvurdu. Karaca'nın bu performansı bilimsel bir tez çalışmasına da konu olarak Ulusal Tez Merkezi'nde yayımlandı. Söz konusu çalışmada Karaca'nın "Eyvah Nadir" oyunuyla geleneksel tiyatroyu desteklemesine değinilerek meddahlık geleneğinin geleceğe aktarılmasına önemli katkılar sağladığı belirtildi.

Koray Karaca, Frankfurt Gallus Theater, Direkler Arası Tiyatro Ödülleri ve Sadri Alışık Oyuncu Ödülleri'nde komedi dalında en iyi erkek oyuncu ödülüne layık görülmüş, ayrıca Kariyer Zirvesi ve Altın Başarı ödüllerinde en iyi erkek oyuncu ödülünü almıştı.