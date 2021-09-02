Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

ELAZIĞ'da hayatını kaybeden Kore gazisi Mustafa Fidan (90), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Elazığ'da yaşamını yitiren Kore gazisi Mustafa Fidan için Abdullahpaşa Mahallesi'ndeki Hamidiye Camii'nde öğlende cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Yardımcısı Abdulkerem Abbasoğlu, Sivrice Kaymakamı Yunus Emre Vural, 8. Kolordu Komutan Vekili Tuğgeneral Sadettin Alp Ergin, ailesi ve yakınları katıldı. İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Fidan'ın cenazesi, Ulukale köyü Örençayır aile mezarlığına defnedildi.