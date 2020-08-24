Körfez'de mahalleler yeşilleniyor - Son Dakika

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmaları kapsamında Emlak Konut bölgesindeki 10 bin metrekarelik alanı yeşillendiriyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki peyzaj ve çevre düzenlemesi çalışmalarını sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde Emlak Konut bölgesindeki 10 bin metrekarelik alan yeşillendiriyor.Körfez'in yeni yerleşim alanlarından bir konumundaki Emlak Konut'ta etaplar arasındaki kötü görüntüyü ortadan kaldırmak adına yürütülen yeşillendirme çalışmalarıyla orta refüjler de yeni görüntüsüne kavuşturuluyor.

Emlak Konut bölgesi ile birlikte eş zamanlı olarak çalışan ekipler ilçe genelindeki refüjlerdeki çalışmalarını da sürdürüyor. Mevsimlik bitkiler sürekli olarak değiştirilirken, ihtiyaçlar doğrultusunda görünür durumdaki alanlarda da çiçek ekimi gerçekleştiriliyor. - KOCAELİ