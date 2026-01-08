Körfez'de Rüzgar, Otomobili Kıl Payı Kurtardı - Son Dakika
Körfez'de Rüzgar, Otomobili Kıl Payı Kurtardı

08.01.2026 13:41
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kuvvetli rüzgar, bir binanın çatısından yalıtım malzemesi düşürdü.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir binanın çatısından kopan yalıtım malzemesi, caddeye düştü. Park halindeki otomobil, hasar almaktan kıl payı kurtulurken, o anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Başka bir noktada ise devrilen ağaç otomobile hasar verdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kent genelinde sabah saatlerinde kuvvetli rüzgar etkili oldu. Körfez ilçesinde rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi. Mimar Sinan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde rüzgar nedeniyle, binanın çatısından kopan yalıtım malzemesi, park halindeki otomobilin önüne düştü. Yavuz Sultan Selim Mahallesi Candan Sokak'ta devrilen ağaç park halindeki otomobilin arka kısmına düştü, araçta hasar oluştu. İlimtepe Mahallesi İlimtepe Yolu üzerinde ise sac parçaları yola savruldu. İtfaiye ve Körfez Belediyesi ekipleri, kopan çatı yalıtım malzemesi ile sac parçalarını bulunduğu yerden aldı. Devrilen ağaç da kesilip, yol ve çevre güvenliği sağlandı.

Öte yandan, binanın çatısından kopan yalıtım malzemesinin savrulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; havada savrulan çatı yalıtım malzemesinin park halindeki otomobilin önünde düştüğü görülüyor.

HABER-KAMERA: Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli),

Kaynak: DHA

